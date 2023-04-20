今年「最強春雨」原本被預期將強勢來襲，台南市昨天在中央氣象局的預測顯示，雨量可能達到大雨甚至豪雨等級，不過，根據統計，從20日零時到晚間7時，台南雨勢未如預期不說，很多地方甚至是「地還沒溼，雨已停」，日累積雨量第1名出爐，為關廟區17.5毫米，全市各區幾乎都僅10毫米以下。

蝦咪，雨停了？今天這波鋒面為台灣北部及中部等多個縣市帶來豐沛雨水，不過，台南原本被預測有大雨等級，一早卻還放晴，原本根據中午雷達回波圖顯示，是因鋒面尚未接觸台南，預估台南中午過後就會有雨，結果，許多民眾從早等到現在，感覺被雨神遺忘了。

南區氣象中心指出，從20日零時統計到晚間7時，日累積雨量第1名為關廟區17.5毫米，其他行政區雖然也都有降雨，但幾乎都在10毫米以下。南區氣象中心說明，台南這波雨下不大、下不久，主要與鋒面到台南後，結構就已散掉有關。

不少民眾盼著可能入夜會有雨，不過，根據氣象預報顯示，這波鋒面已經減弱、偏離，明天清晨雖可能有機會降雨，但接下來天氣就將放晴。