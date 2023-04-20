民進黨台北市士林大同區立委初選結果今(20日)揭曉，北市議員王世堅以41.97％支持度出線，現任立委何志偉則拿到39.7％，以微小差距惜敗。何志偉表示，當立委至今提案已經破千案，每一天他都會跟自己說，「今天你很努力，雖然人很累，但是很謝謝！」他感謝每個人的支持與幫忙，也強調結果就是結果，在民主的機制下就是要祝福對方，然後一起加油。他的下一步就是努力為民進黨總統參選人賴清德團結一起打拚，直呼：何志偉絕對不會缺席！

「謝謝每一個支持我的好朋友！」何志偉今(20日)在臉書發文表示，紛紛擾擾結束，感謝每一位溫暖支持他的好朋友，感謝、感動、感恩！同時也恭喜王世堅勝選。他的下一步就是努力為民進黨下一屆的總統參選人賴清德，團結一起打拚，「我何志偉絕對不會缺席！」他從2019年時補選，就是由蔡英文總統徵召，一路到現在，他都是按照機制跟黨內的共識在走。「只要是黨提名的候選人，我們都會支持、我們都要幫忙！」

何志偉也認為，民主是非常、非常神奇的事，它可以大吵大鬧，民主國家就是這樣子，但是修復能力是非常強的，民進黨一定要團結，團結支持賴清德。他也跟大家報告，只要自己還在崗位的一天，會盡所有的努力，像是近期他關心的好幾個公共議題都看到成果與進展。過去他是「捷運1280月票」的原始提案人，現在要降價變成1200、服務範圍會更廣。

何志偉提到，剛剛有也接到蠻多電話，有美國的朋友，從華盛頓到洛杉磯，日本也有，一路到中南美洲，甚至南非都有，連現在在位的官員，還有議員都有打電話過來關心。他剛剛還在質詢，其實到現在提案已經破千案，每一天起床就是認真、每一天睡覺前要心安理得、每一天他都會跟自己說，「今天很棒喔，今天你很努力，雖然腳很痠、雖然人很累，但是很謝謝！」

「最後，每一份幫忙，我都感恩在心裡！」何志偉強調，在這段期間，他也要感謝很多好朋友到處幫忙，真的很感謝黨內很多朋友都能一直來，在社群媒體的幫忙，是真的受到很多、很多的關心，很多、很多的幫忙。其實每一次的選舉、每一次的考驗，都會讓他變成更好的人，也很感謝所有的挑戰，更感謝所有的人的幫忙。

何志偉直言，因為不管結果是怎麼樣，差0.01％、0.02％，結果就是結果，在民主的機制、在黨的機制、在民進黨團結機制之下，就是要祝福對方，然後一起加油。