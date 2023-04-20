Ella20日出席代言活動，打造亮眼造型。（羅永銘攝）

陳嘉樺（Ella）近來正忙錄製《乘風破浪2023》、電影新作《速命道》即將上映等工作，頻繁往返兩岸，行程滿檔，20日出席代言寢具活動。她與老公賴斯翔結婚11年，感情甜蜜，2人每天上床後都會牽手聊天，直到要入睡前才放開，她今日卻自爆夫妻倆已開始分房睡。

她隨後解釋，因為近期工作時常台北、長沙飛來飛去，十分勞累，若在大陸工作時會住宿舍或飯店，當住飯店時，夫妻倆會選擇各自睡一間，貼心讓彼此都擁好睡眠，不過在台灣的家中，他們都是睡一起，但棉被會分開，「大家到一定的年紀就會明白睡眠很重要，不再有抱在一起睡覺，那是電影情節才有」，並大讚老公是很棒的神隊友，感謝老公一直以來無微不至的照顧。

至於夫妻最近有「性事」？她笑說：「真的很忙，需要好好睡覺。」老公還會撲向她？她幽默喊：「不要再問了，看狀況，我最近真的很累，想到就心酸。」Ella最近飛大陸工作會帶著6歲兒子「勁寶」同行，直誇兒子很會四處交朋友，在各地都適應很好，她笑虧，兒子現在是大嘴巴，很愛跟別人分享事情。

她之前一收到Selina懷孕超音波照時，不小心讓勁寶看到，趕緊關掉畫面，深怕勁寶在學校說出去，「我只告訴他『這是媽媽朋友懷孕』，因為他太聰明了，防盜、防賊、防勁寶」，豈料她一虧完勁寶後，被問及Selina懷孕近況？她直說，「大家不用擔心，小V會好好照顧她」，意外洩漏Selina男友小徐的另個名字是小V，她馬上道歉：「老婆（Selina）對不起，我只有講V這個字。」