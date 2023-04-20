已通過環評的台積電中科2奈米廠擴建計畫備受期待，原本中科預計今年5月交地，卻因都市計畫無法如期，將延至年底，台中市議員陳淑華表示，中科特定區對台中市影響深遠，是台中整個都市發展的引擎，市長盧秀燕上任已5年，中科特定區都市計畫卻還動也不動，市府對對國際競爭太過懶散。

都發局表示，中部科學園區台中園區附近的特定區計畫已於2020年辦理公告徵求意見，並完成公展草案內容；中科二期都計案也於今年3月提報都市計畫委員審議，目前待中科管理局補充相關修正資料後，即可加速辦理都市計畫審議等程序。

陳淑華指出，她在2018年、中科特定區都市計畫滿5年時就要求市府辦理通盤檢討，且分別在2020年、2021年、2022年質詢，要求加速中科特定區都計作業與漢翔路、福林路的開闢，但中科特定區現在還躺在市府，更別說特定區內的交通骨幹，包括東西向的漢翔路、南北向的福林路仍舊阻塞。

陳淑華強調，台積電選址在台中設置2奈米廠，台中市應以最快的速度配合，但中科擴大計畫的都市計畫已拖了半年多，還沒生出來，也使得原定5月交地給台積電的計畫，必須要延遲到11、12月，進度落後達半年，將影響2奈米廠的生產進程。

都發局表示，中科台中園區二期都市計畫變更案已於3月提報都審，因都委會要求中科管理局就未來用水、用電及周邊交通等情況提出承諾，確認不會排擠到未來民生、工業用水等，並針對交通衝擊、廢棄物處理提出計畫，目前尚待中科管理局提出修正資料後，即可辦理都市計畫審議及發布實施等程序。