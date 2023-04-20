美式賣場好市多的品項眾多，吸引許多會員光顧，而近日又有一款厚底輕量拖鞋上架，讓會員驚喊「這不是傳說中的踩屎感拖鞋嗎！」沒想到貼文曝光後，竟引來兩派網友論戰，有人認為這款拖鞋「超雷」，直說：「暗夜凶器之一，每次半夜起來上廁所踩到這雙都差點見上帝，很危險」，不過也有人認為穿起來相當舒適。

臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》的小編日前發文表示，好市多又有新品上架，一款男女皆可穿的厚底拖鞋尺寸從S到XL都有，標榜「加厚鞋底、彈性好，輕量材質室內外皆適穿」，一雙售價309元，讓小編笑說：「這不是傳說中的踩屎拖鞋嘛XD」。

好市多新上架一款輕量拖鞋，引發網友熱烈討論。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

讓人意外的是，貼文曝光後，竟然釣出一票苦主喊雷，「沒人穿的時候，很容易踢到跌倒，家有老小請注意」、「暗夜凶器之一，每次半夜起來上廁所踩到這雙都差點見上帝」、「看起來踩屎，結果踩死」、「很硬，試穿之後直接放回去」、「傳說中的跌個狗吃屎感」、「這種其實很容易絆到腳，穿著的時候也會，很危險」、「全家都摔」、「洗澡會積水」。

不過也有另一派網友抱持相反意見，認為這款拖鞋確實好穿又舒適，「我是買去露營穿，踩石頭地板不怕痛」、「覺得超好穿耶～已敗2雙，穿2週了」、「買過網拍類似款當室內拖穿，超適合我這種足底筋膜炎的人！完全不會容易跌倒」、「我覺得很好穿，底又高，舒服」。