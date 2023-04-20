比漾廣場母親節LANCOME真愛零粉感持妝組，特價4400元。（比漾廣場提供）

比漾廣場母親節L’OCCITANE暢銷花香浴沐組，特價2100元。（比漾廣場提供）

比漾廣場母親節COMO STORE Keen uneek水陸兩用編織涼鞋，推薦價3800元。（比漾廣場提供）

百貨備戰母親節，口罩解封下化妝品是各家加碼重點，永和比漾廣場主打完整護膚室體驗，與電影、聚餐一站式甜蜜陪伴。

永和比漾廣場即日起至4月26日舉辦「比漾聯名卡超級周」，持台新比漾聯名卡指定單櫃刷2000元贈200元，首四日再加碼消費會員點數2倍送、化妝品單筆3000元享會員點數10倍送，最高回饋19.2%；母親節檔期則於4月27日起開跑，為期18天，期間化妝品單櫃滿3000元贈300元，並攜手beautySTAGE美麗台，單櫃滿3000元贈200元，5月5日至5月14日，亦有指定櫃累計滿3000元贈200元，與大家電、珠寶區、萬寶龍、施舒雅等單櫃滿萬元贈1000元等。

比漾廣場總經理周寶文表示，疫後解封化妝品買氣回籠，化妝品是各家百貨今年母親節加碼重點，而陪伴也是最佳心意，比漾廣場主打新北百貨最完整護膚體驗、電影約會及聚餐慶祝，一站式與媽咪共度甜蜜時刻。