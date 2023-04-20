孟耿如永續創作藝術品，即日起於遠東SOGO忠孝館一樓展出，鼓勵卡友持續響應回收塑膠卡，並下載HAPPY GO App及綁定雲端發票。（HAPPY GO提供）

孟耿如運用回收的塑膠會員卡進行藝術創作。（吳松翰攝）

HAPPY GO發起「10萬夥集 送10萬」愛心認捐助家扶媽媽。（吳松翰攝）

響應本周六的世界地球日，HAPPY GO鼎鼎聯合行銷持續倡議環保永續，今（20日）以永續、公益、母親三大主題，舉辦「HAPPY GO地球母親日」活動，首波邀請藝人創作家孟耿如，運用回收的塑膠會員卡進行藝術創作，並發起「十萬夥集送十萬」社群串聯公益認捐，給家扶基金會扶助的弱勢貧寒媽媽送暖。

HAPPY GO以在去年新北耶誕城活動時，消費者響應回收的上千張塑膠卡為素材，邀請孟耿如以馬賽克拼貼方式，進行藝術創作，孟耿如表示，在創作的過程中，不但能療癒身心，也能身體力行，給孩子一個愛地球的好示範，她並與HAPPY GO在母親節前夕發起「十萬夥集送十萬」公益認捐，5月14日前在HAPPY GO App，和雙方社群平台的永續創作po文串聯按讚，若達10萬讚數以上，HAPPY GO即捐贈10萬元，給家扶基金會幫助弱勢貧寒的媽媽，鼓勵網友「按讚」響應。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，下半年的公益活動，將以親子教育為主軸，進一步攜手遠東集團的通路夥伴，啟動「HAPPY GO永續教育列車」計畫，設計以回收卡片為素材的親子手作和環境教育課程，將永續概念推廣下一代。

遠東SOGO企業永續委員會執行長楊政憲副總經理也表示，本周六就是世界地球日，SOGO今年更帶頭發起關燈的永續倡議「永續地球，關燈一小時」，將在4月22日當晚8點到9點，在全台各館，自主關閉外牆等燈源，目前全台已有超過400個品牌共同響應。

孟耿如的創作，和家扶媽媽的回收牛仔布手作品，即日起於遠東SOGO忠孝館一樓展出，鼓勵卡友持續響應回收塑膠卡，並下載HAPPY GO App及綁定雲端發票。即日起至5月14日止，首次綁定雲端發票卡友，至遠東SOGO、遠東百貨、遠企購物中心、Big City遠東巨城購物中心消費成功累點，享HAPPY GO點數2倍贈，消費滿千有機會再抽1000點；HAPPY GO App同步推出「發票綁定會員」專區，享有限時半價點數兌換茶葉蛋、購物金等優惠。

遠東SOGO也針對世界地球日，同步推出雙重永續愛心活動，4月23日前開啟SOGO App進入「線上插秧樂」遊戲畫面簽到，完成5次可獲得「食在愛台灣原鴨米」；明（21日）至23日推出「缺一BOOK」活動，鼓勵卡友捐出二手書，每捐贈一本將獲得HAPPY GO 10點。