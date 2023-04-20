南韓國民男星李昇基近期認愛李多寅後，由於女方家人曾涉嫌多項經濟犯罪，使他被連累，一併遭到網友撻伐，對此他12日曬出長文對外發聲護愛，卻遭酸「好好待著吧」。此外，近期釋出他將展開巡迴演唱會的消息，豈料卻被韓媒曝光連477個座位都賣不完的景況。

李昇基近期因與經紀公司的紛爭後，將賠償金額捐出的舉動使他的正面形象提升不少。豈料，他卻因與李多寅結婚，且事後發聲護愛的舉動引發網友們的大肆抨擊，不僅認為他的聲明「避重就輕」，更稱他「應該要好好待著」以避過網友們的聲討，而今李昇基推遲與妻子的蜜月將展開巡迴演唱會，而韓媒們也爆出他現在的「真實人氣」。

綜合韓媒報導，李昇基的經紀公司於3月底釋出將在4地舉辦巡迴演唱會，以及4月5日開放售票的消息，豈料，截至今(20日)，在南韓首爾場次中，一場提供477個座位，而連開4天共計1908的座位席次裡，不分平、假日皆未售罄，甚至還持續釋出空座。對比10年前，李昇基曾讓首爾奧林匹克體操競技場的15000個位置座無虛席的場面，讓人看了不勝唏噓。

對此消息，在南韓論壇《THEQOO》上也引發網友討論，不少人評價「毫不意外」，並表示：「他們去度蜜月，想必開演唱會是只想收剩下幾個粉絲的賀金」、「如果是真心粉絲，可能會去很多次，但連那些都座不滿1900個位置，那ˋ味著李昇基失去了不少真心愛他的人」、「快樂結婚換來的是他的事業…」。