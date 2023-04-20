中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤19日上午會見台灣少數民族代表團，他表示台灣少數民族同胞是中華民族大家庭不可或缺的重要成員，具有愛國愛鄉的光榮傳統，為推動兩岸關係發展、維護祖國統一作出了重要貢獻，將積極貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，尊重、關愛、造福台灣同胞，積極支持台灣少數民族同胞與大陸同胞加強交流合作、深化融合發展，共同開創祖國統一、民族復興的美好未來。

台灣少數民族民意代表孔文吉表示，大家非常懷念疫情之前兩岸交流熱絡、人員往來密切，對大陸同胞在2009年「八八風災」後大力支持部落地區重建家園感念在心，期盼兩岸交流能早日恢復當年榮景，歡迎大陸朋友來台灣少數民族各部落做客，增進親情，擴大合作，共同受益。他說並認同支持「九二共識」，反對台獨分裂，將繼續促進各族群鄉親參與兩岸交流合作，推動兩岸關係和平發展。

台灣少數民族代表團一行21人分別來自台北、新竹、南投、嘉義、花蓮、台東，包括阿美、排灣、泰雅、布農、卑南、鄒、賽德克、達悟等族群。在京參訪交流後，將分赴廣西、福建、海南參加當地舉辦的「三月三」兩岸少數民族交流活動。