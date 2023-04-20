新北市土城區一間當舖今（20日）上午8時許傳出槍響，一名17歲劉姓少年搭乘計程車前往當舖，不顧周邊還有汽車和行人，持改造衝鋒槍朝門口掃射，總計連開51槍，事後自行前往派出所投案，引發社會民眾恐慌。槍擊案發生後，有媒體報導槍擊案的改造槍，外觀與台灣知名玩具槍一線品牌的產品相同，對此中華民國玩具槍協會發出聲明。

中華民國玩具槍協會聲明表示：今日新北市土城區發生重大槍擊案，部分媒體於報導時不慎誤認涉案槍枝為本會會員道勳企業有限公司 (GHK) 所生產之低動能遊戲用槍商品所改造而成，實屬誤解。

中華民國玩具槍協會聲明。（翻攝中華民國玩具槍協會臉書）

道勳企業有限公司從未生產過得以裝填9公厘手槍彈匣之衝鋒槍款式產品，該公司商品於機械結構特徵上與今日查扣的涉案槍枝顯著有別。本件涉案槍枝經本會多名理監事鑑判均一致認為與美國Black rose firearms公司F-1 SKELETON “PCC” POLISHED GOLD 9MM PISTOL產品有高度相似之情事 (參附圖)，爰建議偵查單位與媒體處理相關資訊時審慎面對，精確溯源，毋使非法槍械源頭得以逍遙法外。