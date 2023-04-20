豐濱鄉公所聘請生態講師在月洞風景區舉辦生態旅遊活動，透過精彩圖片及生動活潑的說明，為孩子對台灣蝙蝠生態教育上了一課。（豐濱鄉公所提供／王志偉花蓮傳真）

富濱鄉「月洞」風景區內積水約3公尺深，遊客可搭乘小船探秘，觀察山壁棲息的蝙蝠。（豐濱鄉公所提供／王志偉花蓮傳真）

沿著台11線海岸公路來到花蓮縣豐濱鄉石梯坪，有一處月洞遊憩區，被稱為「蝙蝠洞」，洞穴裡可觀察到臺灣6種珍貴稀有的蝙蝠，當中還有耳朵圓圓、外形酷似「米老鼠」的保育類「臺灣無尾葉鼻蝠」出沒，牠們在不同的季節利用月洞棲息、繁衍及生殖。豐濱鄉公所邀請專家調查，更首次試辦生態教育推廣，盼達到生態、觀光雙贏。

月洞遊憩區位於台11線約64.5公里處，是天然的鐘乳石洞穴，洞穴全長約120公尺、溫度約攝氏20度，洞中泉水從岩石流出積水，形成約3公尺深的池子，池水會隨月亮盈虧產生漲落變化，當地阿美族人稱為「月亮之井」，豐濱鄉公所早年規劃為公共造產，遊客可買門票搭乘小船探秘，觀察洞頂上棲息的蝙蝠。

豐濱鄉公所日前在月洞舉辦生態教育活動，來自台南、台中、台東的4名專業環境教育講師，帶著豐濱鄉新社國小26名師生透過精彩的圖文及介紹，揭開夜行性哺乳類動物蝙蝠的神祕面紗，孩子們一起摺紙蝙蝠模型，也搭船探訪月洞，小心翼翼地觀察蝙蝠，認識蝙蝠生活的環境及生態。

鄉公所表示，農委會林務局曾在2007年兩年間進行台灣地區蝙蝠洞總檢及調查監測計畫，在月洞發現「臺灣葉鼻蝠」、「臺灣小蹄鼻蝠」、「東亞摺翅蝠」、「華南水鼠耳蝠」、「臺灣無尾葉鼻蝠」、與「臺灣大蹄鼻蝠」等6種蝙蝠，分別在不同的季節利用月洞棲息、繁衍及生殖育幼。

鄉長邱福順表示，有鑑於前次調查資料已久，在鄉代會支持下，委由執行調查團隊計畫主持人林良恭教授，曾任東海大學行政要職，研究歷程以小型哺乳類動物為研究主題，同時是台灣首本蝙蝠專書的主要作者。盼未來園區的導覽題材將是言之有據、言之有趣的生動內容。預計今年7月中旬結束調查。

豐濱鄉公所以保護生態的立場推動月洞遊憩區營運管理，並考量生態旅遊中常被忽略的承載量，未來將搭配制定相關配套措施，這也是因應觀光旅遊與環境倫理的兼顧思潮來臨，須正視的議題。