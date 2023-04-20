今日下午高雄發生一起糾紛，29歲陳姓男子準備上交流道時被22歲張姓男子插隊，惹得陳男相當不爽，雙方一路從楠梓交流道追逐到建國高速西側便道，陳男抓緊時機攔下張男，並拿出車上的木棍往張男打風玻璃砸，沒想到小港分局警剛好經過，陳男才威風不到5秒就被警方抓住，依毀損、恐嚇罪送辦，並依道路交通管理處罰條例裁罰。

陳男準備要上楠梓交流道時，被張男的硬生生地插隊，使得陳男火氣相當大，於是開啟一場追逐戰，2人一路從楠梓區追到苓雅區陳男才順利將張男攔下，陳男一下車就拿出木棒往張男的擋風玻璃敲，想要一洩怨氣。

沒想到小港分局員警剛好巡邏經過，見到2台車擋在馬路中間，於是上前查看，沒想到第一眼就看到持木棍的陳男，於是馬上上前攔阻，並通知轄區苓雅分隊到場。

陳男被帶回派出所後坦承犯行，全案依刑法毀損、恐嚇罪嫌送辦，另外陳男駕車以「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」等違規行為，依道路交通管理處罰條例處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月。