皇家哥本哈根與Ukai-tei Kaohsiung推聯名套餐，主菜日本和牛沙朗選用藍繽紛唐草圓盤。（皇家哥本哈根提供）

5／1-5／14享用皇家哥本哈根與高雄Ukai的聯名套餐，每3套就送一組價值2500元的「綻藍花系列Blomst」水仙花或繡球花15公分圓盤。（皇家哥本哈根提供）

丹麥百年名瓷皇家哥本哈根 ROYAL COPENHAGEN串連全台頂級餐廳及會所，將優美的餐瓷與美食結合，不僅提升餐桌美學也將用餐體驗拉高至另一層次。

5／1-6／30期間，皇家哥本哈根與位於高雄晶英國際行館的Ukai-tei Kaohsiung合作，在行政主廚田辺友樹領軍下，以經典藍白唐草系列餐瓷為主角，獨家為皇家哥本哈根設計鐵板燒、懷石料理及西餐系列套餐，菜單內每一道餐瓷和餐點的搭配都有丹麥、台灣和日本的文化元素，選用的食材也涵蓋三地。

為期兩個月的聯名套餐，主菜選用藍繽紛唐草平盤，具有來自平邊唐草原始槽紋、半花邊邊飾以及傳奇丹麥之花的鋸齒狀邊緣，擷取每個系列的精華元素，烘托頂級日本黑毛和牛本身甜味。套餐內其中一道選用屏東東港當季黑鮪魚，以炭烤手法低溫烹飪，巧妙運用丹麥代表性料理手法煙燻使鮪魚沾染香氣，擺放在平邊唐草方盤上增添視覺享受。

行政主廚田辺友樹表示，Ukai-tei集團在日本銀座等分店平時就選用皇家哥本哈根餐瓷，優雅的外型相當適合餐廳的食物，完美的融合讓客人增添幸福感。這次高雄店首度與皇家哥本哈根合作，團隊耗時2個月，與日本總部來回溝通，創造出獨一無二的「高雄菜單」。

為歡祝母親節，皇家哥本哈根獨家與Ukai-tei Kaohsiung合作的奢華饗宴，於 5月1日至5月14日期間，除了能體驗全系列的「高雄菜單」外，每3套高雄菜單即獨家贈送一組價值2500元的「綻藍花系列Blomst」水仙花或是繡球花款式15公分圓盤，花語代表著團圓團聚的寓意，適合母親節的溫馨氛圍。