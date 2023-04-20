美國深陷債務危機，白宮至今仍未能與眾議院針對調高舉債上限達成共識，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）表示，如果最終仍未能調高舉債上限，拜登政府可能做3件事。

商業內慕報導，克魯曼周二（18日）在紐約時報撰文中，提到美國目前就提高舉債上限陷入僵局。高盛預計，若無法達成共識，美國最快將於6月違約，屆時將對經濟造成重大影響。

克魯曼指出，若舉債上限未能調高，將對經濟造成災難性後果，因為美債是全球金融市場的關鍵，最糟可能導致與2008年一樣嚴重的金融危機，甚至更嚴重也不無可能。

只是克魯曼說，如果最終仍未能放寬舉債上限，拜登政府可能有3種B計畫。第一種是援引第14條修正案，上面指出美債的合法性不能被質疑；第二種為鑄造價值3兆美元的白金幣，存入聯準會以償還國債，之後聯準會出售部分債券，這實際上是另一種借貸。

而第三種B計畫是發行「溢價債券」，這類債券每年支付的利息很高，美國財政部能以遠高於面值的價格拍賣，是一種技術上不會增加國債負擔的借貸方式。

克魯曼說，這些計畫都有缺陷，個別考量乍聽起來有些愚蠢，但它們是以曲線評級，不是與正常財政管理相比，而是針對美國債務違約的災難性後果。