國防部今（20）日表示，為探測即時高空氣壓、氣溫、風向及風速等資料，國軍與中央氣象局長期合作，執行「高空氣象探空氣球施放作業」，以獲得大氣相關資訊、提供飛航參據，並用來預測未來天氣變化。

國防部指出，高空氣象探空氣球施放作業，每日分由氣象局及空軍，假新店、馬公、綠島及東沙等處實施，遇實驗計畫或颱風生成等，則增加施放頻率；此外，陸軍亦會視任務需求，不定時不定點施放探空氣球。

國防部表示，國軍與中央氣象局合作施放高空氣象探空氣球，對資料蒐報甚具助益；作業狀況並同步通報民航局，確保飛航安全。