今年上映的優秀國片均有演員出席，為台灣電影加油打氣。（粘耿豪攝）

為延續「瘋台片」熱潮，文化部20日舉行「2023擴大學生觀影及協助國片聯合行銷計畫」造勢記者會，文化部長史哲與「台灣電影起飛大聯盟」主席廖偉銘、副主席吳明憲，攜手33部國片監製、導演及主創團隊，除展現2023年首季台灣電影票房豐碩成果，並鼓勵國片持續放膽邁向亮眼未來。

2023年國片春暖花開，開春第一季已有8部台灣電影大破千萬票房（去年全年總計為12部），尤以《關於我和鬼變成家人的那件事》以3.6億台幣雄霸國片票房冠軍最為風光，領先了包括《蟻人與黃蜂女》、《沙贊！眾神之怒》、《捍衛任務4》等好萊塢電影。更驚奇的是，國片第一季（截至3月31日止），更以全台票房4億7仟8佰多萬台幣，占比全台電影票房21％，國片觀眾更創23％驚人紀錄，雙雙刷新了台灣影史紀錄。

去年台灣正沖疫情，文化部影視及流行音樂產業局指導電影業界成立「台灣電影起飛大聯盟」，推出「我們的電影－瘋台片」行銷計畫，舉辦「青春限定場」及「學生優惠場」，成功號召8.5萬人次大學生支持國片，除衝破疫情衝擊，更掀國片觀影熱潮，顯見「瘋台片」行銷計畫奏效。

20日文化部長史哲雖然在立法院奮戰文創法修法，無法親自出席記者會，但他仍在立法院現場表達對國片的全力支持。史哲上任兩個多月，已向行政院爭取疫後「振興振心」方案，將針對18至21歲青年發放文化成年禮金，擴大對藝文產業發展的幫助，他表示，文化部將從電影產業光譜的「投資端、消費端」兩端，包含推動投資抵減、成年禮金等，期盼成為驅動國片起飛的「雙渦輪噴射引擎」。

史哲強調，國片的魅力絕對不會亞於洋片，成年禮金在電影的部分限制只能用於國片，其實也是希望培養年輕人看國片的習慣，期盼電影界及其他的藝文產業一起努力，從內容端、製作端、通路端等共同努力，向年輕朋友招手。

記者會現場熱鬧非凡，除有挾3.6億票房的《關於我和鬼變成家人的那件事》，更有第一季出國比賽為國爭光，榮獲大阪亞洲電影節觀眾票選獎及最佳演員獎的《本日公休》，曾獲金馬獎最佳男配角、再於大阪亞洲電影節及香港國際電影節連連獲獎的《黑的教育》，勇奪義大利亞洲電影節勇最佳原創電影獎的《夢遊樂園》，以及口碑如潮、現正熱映中的《做工的人 電影版》、《疫起》和數位修復電影《油麻菜籽》等33部強片劇組出席。