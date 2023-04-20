南韓人氣演員宋仲基與英國辣妻凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders）宣布結婚後，也向粉絲們分享即將當爸的喜悅，可謂是雙喜臨門令網友們又驚又喜，而近期被目擊與妻子同遊羅馬的他，更罕見在社群上曬出生活照，與愛犬索吻的他，讓網友不免感嘆他逆齡的顏值。

近期陸網盛傳有網友目擊宋仲基與妻子同遊羅馬，而相關影片也在微博上流傳，只見畫面中，他一下伸手搭著妻子的肩膀，一下與她甜蜜牽手及笑談趣事，大曬閃光彈的行為，讓網友們看了都被閃瞎了雙眼。此外，由於凱蒂身穿淺色寬鬆上衣，其孕肚在鏡頭前尤為明顯，想見宋仲基的笑容中，也有著將成為爸爸的喜悅。

另外，宋仲基也於IG中罕見曬出生活照，只見畫面中，身穿休閒服飾，舉著一隻可愛的小狗，而畫面中，也可見到他滿臉笑容，嘟起嘴巴，與狗鼻靠的尤為相近，看似在與牠索吻，讓多家韓媒忍不住以「準爸爸的甜蜜生活」、「眼裡滴著蜜糖」等字句形容沉侵在幸福的宋仲基。

此外該則貼文中，宋仲基雖無留下任何字句，也惹來大量網友前來朝聖，短短一日便吸引逾204萬名網友按讚分享，更有人歪樓感嘆起他的逆齡顏值，表示：「長這樣真的不是高中生嗎？沒想到竟然是準爸爸」、「我的老公(宋仲基)怎麼那麼好看。好吧，是凱蒂的」、「越來越顯年輕了。」