道格拉斯瑟克最後一部長片《春風秋雨》，由好萊塢一代性感女星拉娜透納主演。（北影提供）

2023第25屆台北電影節20日公布首波片單，率先揭曉本屆「經典重現」單元11部作品，其中今年重磅推出的焦點影人道格拉斯瑟克被譽為「好萊塢通俗劇大師」，將選映他影響後世的晚期六部經典名作；此外，由張國榮主演、香港名導譚家明經典名作《烈火青春（4K修復導演版）》，也將在北影首映。

本屆經典重映單元邀來香港新浪潮導演譚家明大膽衝破道德底線的經典名作《烈火青春（4K修復導演版）》，電影描繪香港80年代少年少女的青春躁動，交織性愛與死亡意象，本片也讓當時26歲的張國榮首獲金像獎最佳男主角提名，片中還可同時看見夏文汐、葉童及湯鎮業港星的青春風采。可惜因尺度過激一度遭停映，此次北影放映版本經譚家明親自重新剪輯且4K修復，將刪減片段悉數補回，在張國榮逝世屆滿20年之際重新上映，別具意義。

另選片人洪健倫表示，道格拉斯瑟克在一般觀眾眼中或許較為陌生，也從未被台灣影展選映過，且他的作品反而在他辭世之後越發受到專家推崇，除了深深影響著包括阿莫多瓦、濱口竜介、大衛林區、萊納韋納法斯賓達、陶德海恩斯等國際級名導，去年甫逝世的法國導演尚盧高達亦對其有極高評價，是「大師的大師」般的神級存在。