多出一條巧克力棒送人不難，要送掉13萬3000條巧克力棒卻是意想不到的複雜難題，你會怎麼辦？加拿大一名女企業推出一款經典巧克力大受歡迎，但新冠肺炎疫情爆發導致大量存貨無路可銷，她處處碰壁只好求助網友，這樁難題躍上全國新聞版面之後終於有了合適的歸宿，她如釋重負。

英國廣播公司（BBC）報導，加拿大亞伯達省卡姆羅斯市（Camrose）全職物理治療師克莉絲朵（Crystal Regehr Westergard）擅長重現老一輩風行的美食，20018年她開公司販售一款可溯及二次世界大戰時期的巧克力棒「古巴午餐」（Cuban Lunch），這是她母親早年愛吃的零嘴。

2021年，克莉絲朵重現另一款古早味巧克力棒「蘭姆奶油棒」（Rum & Butter），有黏呼呼的蘭姆味夾心，不含酒精，這是英國糖果大廠吉百利（Cadbury）1980年代推出的零嘴，1996年停產。「蘭姆奶油棒」重出江湖後引發搶購旋風，狂銷100多萬條，公司自然乘勝追擊持續生產。

加拿大一家食品業者去年生產一批為數33萬條的經典巧克力棒因疫情滯銷，今年初還有13.3萬條存貨，令業者傷透腦筋。

新冠疫情帶來一波波阻礙，2022年6月生產的一批總數33萬條「蘭姆奶油棒」銷路不順，賞味期限1年屆期前得設法賣掉。有些人會覺得這不難，應該很快就能脫手，然而克莉絲朵發現自己進退兩難。

加拿大食品法規對於巧克力未明定有效期限，但零售通路從今年1月開始就不叫貨，因為距離賞味期限已近，33萬條巧克力棒還剩13.3萬條乏人問津。這十幾萬條巧克力棒分裝於5540箱，整批存放在亞伯達省卡加立（Calgary）一處食品倉庫，數量龐大，她不可能一條條販賣；5千多箱以貨運托盤集中儲存，每個托盤重達453.5公斤，所以也無法一箱箱送貨。克莉絲朵想賣給食物銀行，但卡加立的食物銀行禁收糖果。

賣不出去，只好退而求其次免費送人。賞味期限一天天逼近，克莉絲朵必須趕緊想出解決辦法，「否則效期一過就只能全部丟掉，我最不想見到這樣的局面」。於是她仿效當今世人有困難時最常見的因應之道：萬事問網友。

加拿大《環球郵報》（Globe and Mail）發現她的遭遇，今年4月10日把此事放上全國版面，沒多久，來自世界各地的訊息湧入她的信箱想索取「蘭姆奶油棒」。

不過，克莉絲朵想以大批、大量的方式就近送給有需要的機構組織，意者須自行取貨。拜大眾關注之賜，這13萬5000條巧克力棒陸續送到真正需要的人們手裡，例如當地一處向初來乍到的難民伸援的烏克蘭教會、卡加立市的街友收容中心、鄰省薩克齊萬一處消防局。卡加立的食物銀行雖有禁收糖果的政策，但幾家業者紛紛向克莉絲朵取貨；當地一家慈善機構利用這批巧克力棒募款幫助弱勢兒童。

這些滯銷的巧克力棒現已索取一空，這個美好的結局讓克利斯朵鬆了一大口氣。她樂見BBC追蹤報導，但到如今她每天仍持續接獲北美各地民眾發訊詢問「還有沒有巧克力棒可領？」