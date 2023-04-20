美國政客鼓吹台灣人人用槍、家家擁槍才讓輿論炸鍋，新北市當舖被衝鋒槍掃射的新聞又引發熱議，「台灣只剩我沒槍？」的討論再起。粉專「興趣使然的路人」指出，根據內政部警政署的統計資料，不論是制式長槍或制式短槍，查獲數量都從2008年開始穩定下滑。但根據《111年第6週警政統計通報》，台灣的持槍刑案不但沒有急遽減少，反而還從2018年開始逐漸增加，質疑因為「某些原因」導致查獲非法槍枝困難度上升。

「我一直很想知道，台灣的自動步槍真的變那麼氾濫嗎？」興趣使然的路人查閱了內政部警政署的統計資料，發現他們有提供各種槍枝類別每月查獲的數量，但是因為單月查獲的槍枝數量變動很大，比較難看出整體的趨勢，於是他取年移動平均（過去12個月的平均值），畫了4張圖。

興趣使然的路人有幾點發現：1.不論是制式長槍或制式短槍，查獲數量都從2008年開始穩定下滑。2.非制式槍枝（土製槍枝）的查獲數量雖然在2009年底來到低點，但隨著時間穩步增加，直到2018年底開始急劇下降。3.其他槍枝，除了在105年中查獲一大批之外，一直都很少，直到109年七月，因為把空氣槍還有瓦斯槍重新歸類為其他槍枝的關係，一下子增加了不少，但後續也慢慢下降了。

「所以這代表台灣的非法槍枝其實一直在減少嗎？」他認為不一定，警政機關槍枝查獲數量變少，有兩種解釋：1.台灣的非法槍枝真的變少，所以查獲的數量當然變少。2.台灣的非法槍枝數量不變或增加，但因為「某些原因」（例如罪犯變得更會躲警察），查獲非法槍枝的困難度上升，導致查獲數量下降。

興趣使然的路人為了知道是哪一種情況，他去找到了最新的「持槍刑案」數量統計。因為如果台灣的槍真的變少了，那持槍刑案的件數也應該隨著槍枝查獲數量下降才對？但根據《111年第6週警政統計通報》，台灣的持槍刑案不但沒有急遽減少，反而還從2018年開始逐漸增加！

他強調，當然光是這樣也不能證明實際上是2.的情況，因為也有可能原本台灣的非法槍枝數量就遠大於「能被查獲的數量」跟「能被拿來犯案的數量」的總和，所以不管怎麼減少，警察還是能查獲槍枝，惡棍也能繼續持槍犯案，只是剛好減少的額度都是從「能被查獲的數量」這邊來扣而已。遺憾的是，目前還想不到其他方法能夠用來排除任何一種可能性，所以希望有更厲害的大大能夠提供一些靈感。

他最後質疑，2018年到底有什麼特別的，為什麼非制式槍枝查獲數量開始迅速減少，而持槍刑案數量開始穩步成長？「我還真不知道，這大概是個永遠無法解開的謎題吧！」