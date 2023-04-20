新北市接連兩日發生槍擊案，震驚社會。今（20日）上午8時許，一名17歲劉姓少年搭乘計程車前往新北市土城區四川路7號某當舖，不顧周邊還有汽車和行人，持改造衝鋒槍朝門口掃射，總計連開51槍，事後自行前往派出所投案。目前人在新加坡的新北市長侯友宜見狀，立即致電警察局長廖訓誠，下令要廖持續掃蕩，絕對不允許、不寬貸。

侯友宜在新加坡仍心繫新北大小事，昨凌晨不僅撥打多通跨洋電話，關心淡水民宅火警，中午接獲少年持槍掃射案件通報時，立即致電給廖訓誠，下令要求警方全部總動員，今晚持續掃蕩下去。

侯強調，犯罪一定要立即、有效的壓制下來，絕對不容許任何歹徒在新北市囂張，雖然已經抓到嫌犯，仍要持續追查有無幕後主使者，甚至有沒有其他犯罪集團，對非法犯罪集團，絕對不能手軟，需要全力壓制，他也要求廖親自帶隊掃蕩，絕對不允許、不寬貸這種暴力事件在新北市發生。