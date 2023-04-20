台北市長蔣萬安20日在臉書分享他與美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）合影的照片，第一次到訪台灣的羅森柏格問他有沒有推薦的地方走走，蔣萬安力薦有多元融合歷史文化的大稻埕，還幽默地說，為了確保讓她忙碌，還送了一本「Smart Taipei手冊」，讓她看看台北的創新與突破。

蔣萬安昨晚首次以台北市長的身份參加美國商會謝年飯，遇見第一次到訪台灣的羅森柏格；羅森柏格問他有什麼好的地點可以建議去走走？蔣說，可以選擇的太多了，如果要選一個，他推薦大稻埕；大稻埕有今昔紛陳的繁華商貿，多元融合的歷史文化，傳統小吃混搭潮流餐飲，任何街道建物細節裡都能讀得出的古意。

蔣萬安還問羅森柏格有沒有時差，羅森柏格笑說，克服時差最好的方式，就是排滿背靠背（back to back）的會議與行程，可以忙到忘記時差。蔣萬安幽默的說，為了確保羅森柏格足夠忙碌，他特別送上一本介紹台北智慧城市政策的「Smart Taipei手冊」，希望讓她看到台北的創新與突破。