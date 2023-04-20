恆春鎮參訪團與金湖鎮公所雙方也相互交換禮品留念，並就兩鎮鎮務進行多項交流。(圖／金湖鎮公所提供)

屏東縣恆春鎮公所考察參訪團一行60人，在鎮長尤史經以及議員盧玟欣率領下抵金進行參訪活動，今(20)日拜會金湖鎮公所，由鎮長陳文顧與代表會主席蔡乃靖等人熱忱接待歡迎，雙方也相互交換禮品，期望藉由交流互訪、觀摩互動，吸取各項實務經驗，使鎮務推展順暢，以促進地方更繁榮、進步。

金湖鎮長陳文顧表示，對於屏東縣恆春鎮公所組團來金參訪表示熱烈的歡迎，希望能透過這次的參訪交流，互相學習施政經驗，更能從成功的經驗中分享觀光、文化、建設的發展，也希望恆春鎮常率團來金湖走訪，交流鎮務的推展經驗，增進兩鎮的情誼。

金湖鎮代表會主席蔡乃靖也表示，非常熱忱的歡迎恆春鎮公所的蒞臨，也期盼雙方可以多多互動，交流經驗，學習彼此的長處，互相觀摩交流，借由他山之石，將恆春鎮的優點加以學習及改進，讓兩鎮工作能與時俱進、精益求精，提供居民更好的服務。

恆春鎮鎮長尤史經說，這次組團赴金觀摩參訪，除藉以增進與金湖鎮的情誼，汲取金湖鎮地方施政建設、為民服務，經由參訪與觀摩彼此的業務，以利鎮務推展，促進地方繁榮。

恆春鎮參訪團與金湖鎮公所雙方也相互交換禮品留念，並就兩鎮鎮務進行多項交流，以及鄉鎮經濟建設經驗與成果互相交換意見，尤史經非常感謝金湖鎮長陳文顧及鎮代會主席蔡乃靖的熱忱接待，傾囊相授，也歡迎金湖鎮他日能組團蒞臨恆春鎮交流與指導。