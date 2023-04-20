遊客服務中心旁的光禿禿榕樹特別突兀。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣冬山鄉中山休閒農業區內的遊客服務中心，去年11月才竣工，委託地方管理，殊不知園內榕樹樹葉卻遭包商剪得乾淨溜溜，10餘棵榕樹光禿禿的，引發民眾討論。宜蘭縣政府人員到場勘查後，認定修剪過度，後續將會追蹤輔導；水保局台北分局承認委託包商疏失，已要求下次需縣府人員陪同作業。

縣內目前有17處休閒農業區，中山休閒農業區於2001年成立，附近有仁山植物園、新寮瀑布等知名旅遊景點，遊客絡繹不絕；縣府斥資近700萬元於此區興建遊客服務中心，作為觀光旅遊諮詢的窗口，去年11月完工後委託地方管理。

近期遊客至中山農業區健行時，猛然目擊整片榕樹光禿禿，像被「剃光頭」一樣，直呼「好扯」；據悉是水保局台北分局委外包商作業，修剪遊客服務中心旁的榕樹時，將主幹以上的樹冠、樹枝全砍光，甚至越界剪到園區外私人土地的樹木，引起地主不滿。

縣府樹藝景觀所獲報後派員前往現場勘查，發現被修剪的榕樹雖然非列管老樹，但平均年齡超過20年，被剪到剩下主樹幹，確認有修剪過度情形，已列入紀錄，後續將持續追蹤輔導。

水保局台北分局說明，原本計畫在中山遊客服務中心興建造木棧道和未來可設置小農市集的平台，委託包商於施作過程中，順道修剪路旁樹枝，依情況看來確實有疏忽之處，遂通知包商檢討，日後若需再有修剪作業，需與縣府專業人士依規定一同處理。