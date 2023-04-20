台中屯區「十八庄迎媽祖」活動，農曆三月初一、20日從東女慈聖宮出發展開十八庒遶境。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中屯區「十八庄迎媽祖」活動，農曆三月初一、20日從東女慈聖宮出發展開十八庒遶境。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中屯區大里、太平、霧峰、烏日一帶超過152年歷史的「十八庄迎媽祖」活動，農曆三月初一、今（20日）一早參與的眾宮廟及地方人士齊聚烏日東女慈聖宮，共同恭請媽祖起駕，展開十八庄遶境活動。

十八庄迎媽祖活動在2021年登入台中市無形文化資料，這是全台灣唯一同一個活動被二次登入的無形文化資產，整個活動中有六頂神轎、十一間宮廟媽祖參與繞境十八庄。

20日一早烏日區長林崇懿、市議員吳瓊華、前立委顏寬恆、彰化南瑤宮寺廟寺主任陳錫明、大里三大媽祖廟新興宮、振坤宮、福興宮與霧峰南天宮、大突寮聖恩宮、芬園寶藏寺、霧峰南天宮、霧峰新登宮、大里三興宮、草湖慈天宮、大里慈皇宮、大里萬安宮等十八庄境內宮廟一同齊聚東女慈聖宮，恭請媽祖起駕。

東女慈聖宮主委黃清森表示，這活動至少有152年的歷史，在交通不便利的年代請媽祖要划船走水運，上岸後的第一個村庄便是半路店庄（東女慈聖宮的前身舊地名），在交通便利的今天雖然請媽祖己經不再需要划船涉水，但仍由頭庄去請媽祖，農曆三月初一熱鬧之後再交由第二村庄，唯一被保留下來同治年間的十八庄大旗也保存在慈聖宮內。

大里興新宮副主委黃清期也表示，頭庄每年農曆三月初一早上，頭庄到新興宮請媽祖參與十八庄前都必需先吃完「飯擔」才能請媽祖，這是十八庄特有的故事跟文化。

霧峰南天宮李百昌說，十八庄迎媽祖這活動的形成背後有很大的政治因素，由霧峰林家所發起的，因此每年農曆三月十三日到「阿罩霧」庄，霧峰南天宮都會請文察公金身出來迎接十八庄媽祖進入宮保第做客，這天也是十八庄的重頭戲。