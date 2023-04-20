運動對身體有益，但一天當中哪個時間運動對人體最好？本月發表於《自然通訊雜誌》（Nature Communications》的研究指出，在下午時段（上午11時至下午5時）運動，最能降低因心臟疾病而死亡的風險。

一項發表於《自然通訊》的研究指出，為了了解哪個時段運動對健康最有益，研究團隊針對92,139 名英國生物銀行參與者，進行定時運動與全因死亡率、特定原因死亡率之間的關聯。

研究人員發現，在一天中的任何時段進行中度到強度的運動，都有助降低全因疾病、心血管疾病和癌症死亡率的風險；相較於上午組（早上5時～上午11時），每天下午（上午11時～下午5時）運動者的全因死亡率和心血管疾病死亡率的風險更低。此現象在年長者、男性、平常活動較少者或有心血管疾病者，尤其明顯。

研究人員認為，下午是人最不可能出現心臟病發作的時間，因為大多數心臟病發作於清晨4時到上午10時，此時血小板較黏稠等因素，易導致冠狀動脈斑塊破裂。此外，早上運動組的參與者的教育程度較低。