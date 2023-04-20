韓國首次以「團隊賽」展開的偶像選秀節目《Peak Time》，重新賦予已經出道過，卻沒能成功的無名寶藏男團再次獲得舞台的機會。最新一集中，除了闖進前6名隊伍的決戰舞台之外，還有在前幾回合被淘汰的男團帶來的「特別舞台」，冠軍得主為「兼差男團」的11點（原團名：VANNER），成功抱走3億韓元（約新台幣700萬元）獎金、發行專輯與全球發表會的獎勵，成員們在台上抱成一團痛哭，「我們好像終於被光線照到了，一路走到這裡，真的非常感謝，我們扶持彼此才能走到這個位置，我們會持續努力，直到碰觸到那束光芒。」

出道3年的5人男團VANNER出身小公司，為了養活自己全員都有打工賺取生活費，連公司代表都要兼差賺錢，成員們常因沒有收入，思考要不要放棄舞台，但他們仍希望能透過節目奮力一搏，因此利用下班後的凌晨時段練習，在舞台上展現的超強實力令人驚豔，蟬聯數週全球粉絲投票排行榜冠軍。VANNER在總冠軍賽以歌曲〈Prime Time〉出戰，評審團長「Super Junior」圭賢說：「VANNER從開始到現在，從來沒有讓我們失望過，從歌唱到舞蹈都很完美，是唯一自開播以來持續獲得All pick的隊伍，有最完美的團隊合作。」令人心疼的是，隊長泰煥的父親在比賽期間過世，雖然過去父子關係不親近，2人也鮮少碰面，但自出道以來爸爸就一直給予應援，到最後卻連合照的機會都沒有了，讓他十分傷心。

獲得第2名的美聲團體7點（原團名：前MASC）演唱韓國天才製作人組成「Groovy Room」的〈WAVE〉，展現清爽風格的表演和穩定的歌唱實力。圭賢說：「讓我又想起了第一次見面的舞台〈HELLO〉，而今天的舞台再次超越了，舞蹈實力也進步了很多，要多麼努力的練習才能變成這樣，每次都可以看到新面貌真的很棒。」2位成員獲獎時發表感言說：「能夠跟VANNER一起在舞台上成為優勝候補，對我們來說已經是奇蹟，這裡沒有一個瞬間不是奇蹟。在沒有實感的時候，感謝每一次都給予我們信任的製作組、為我們打氣的參賽者們、還有給我們創造回憶的粉絲們，我們相信這就是開始。」

由B.A.P成員文鐘業率領的「24點」團體獲得第3名，他們表演由Jay Park（朴載範）製作的歌曲〈This That Shhh〉，完美的表演散發致命的魅力。在朴載範發表評論前，他先問圭賢：「有沒有聞到什麼味道？」接著笑說：「這就是要『大發（韓文，大紅大紫之意）』的味道啊！」文鐘業感動表示：「非常感謝讓我們站在舞台上到最後的粉絲們。這不是一個容易的挑戰，因為我們4個人都以個人的身份出現，能用朴載範前輩給我們的帥氣歌曲在舞台上表演，這是個像夢一樣的舞台，我們將以此為基石，成為繼續向前邁進的24點。」

8點團體（原團名：DKB）獲得第4名，但成員李燦決賽前3天肌肉撕裂傷，一度缺席練習，最後透過打止痛針上陣，精湛的表演獲得好評。朴載範說：「雖然有很多成員，但每一個表現都很亮眼、很帥，舞蹈技術很好，每次都能把舞台撕碎！」邊說還邊撕碎手邊的紙，讓現場氣氛嗨到爆。聖圭也說：「每次看到DKB舞台的時候都會想，還有可能再更好嗎？沒有一個瞬間可以被錯過的完美表演，發散全身的魅力，他們無條件是我的one pick。」

第5名的13點團體（原團名：BAE173）選唱音樂製作人Kenzie 的歌曲〈GT〉，以穩定的唱功和俐落的刀群舞吸引目光，乾淨利落的高音處理也讓人驚艷。讓MAMAMOO玟星狂讚：「讓人起雞皮疙瘩！要把能量傳達到評審台並不容易，但每個細節都感受到他們的力量，就像是在海外看公演一樣令人激動。」圭賢表示：「現場LIVE表演容易暴露問題和缺點，但今天他們完全克服，透過地板動作和跳躍等困難的編舞展現實力，這個舞台是他們參賽以來最好的一次演出！」成員們也感動說：「對第5名感到非常滿意。能夠走到這一步已經是一個幸福的階段。我們會成為更加用心的BAE173。」

第6名的20點團體（原團名：M.O.N.T）表演獲得INFINITE聖圭好評：「當我想到M.O.N.T時，會想到他們散發出震碎舞台能量的同時，唱出富有節奏的歌曲，這是一個很棒的舞台。」Highlight李起光則是表示：「就像在舞台上看電影一樣，他們強項就是現場LIVE，決賽舞台連跳舞都如此完美，完全是一個各方面都令人滿意的舞台表演。」《Peak Time》今在LINE TV獨家播出繁體中文版總冠軍賽，全集上架免費看。