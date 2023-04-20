今早8時許新北市土城區四川路7號當舖傳出槍響， 17歲劉姓少年在土城區青仁路搭乘計程車前往當舖，少年下車後門都沒關，直接朝當鋪掃射51槍，計程司機見狀嚇到踩不到油門，事後少年搭原車到大觀所投案，下車時付了1千元車資還說「謝謝」。

劉姓少年早8時許在土城區青仁路路邊攔了一輛計程車，要司機開到四川路一間當鋪，因當時是上班時間，中途塞車時少年詢問「能開快點嗎？」，車子剛抵達，少年就直接下車，車門都沒有關，他就朝當鋪走去，並從背包內拿出槍枝，直接對著當鋪大門連開51槍。

司機聽到槍聲嚇一大跳，一時不知所措，礙於車門沒關，又擔心少年朝他開槍傷及無辜，只能待在原地，少年開完槍後隨即回到計程車上，對司機說「載我到板橋大觀派出所」並確定是否知道地方，司機此時已嚇到腿軟，差點踩不到油門，途中少年還打了電話給律師，相約大觀派出所見面。

抵達大觀派出所時少年沒有詢問車資，直接拿出千元鈔放在駕駛座旁，然後開門離去，下車時還說了聲「謝謝」，然後關門進到派出所。據了解，少年從上車到當鋪，再到派出所的車資約為3百元左右，少年大方給1千元。

此時司機本來想趕快回家，沒想到開到一半又被警察叫回去說明案情，警方見他驚魂未定，也買了飲料與三寶飯給他果腹壓驚，待警方問完，此時他已無力開車了，只好搭計程車返家。