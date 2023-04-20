最強春雨」報到，但全台水庫胃納卻兩樣情。根據經濟部水利署今（20日）統計，這波鋒面過境帶來的春雨，預估可為全台水庫進帳4426萬噸，但南部竟然僅占1.2％，近9成9都落在中北部。

經濟部水利署副署長王藝峰說，這波中北部水庫確實有解到渴，讓接下來農業灌溉與放水都可以比較餘裕，但「還不能掉以輕心」。至於南部水庫幾乎沒入帳，他說本來就有推南部抗旱計畫，像是高雄海淡廠本月27日完工上場，各項伏流水利用、區域調度、抗旱水井都在進行，即使無雨，南部供水到6月底也無問題。

春雨過後，下到土地的雨水會陸續匯流進水庫，根據水利署統計推估，苗栗鯉魚潭水庫可入950萬噸最豐，其次新竹寶山加寶二兩水庫入帳830萬噸，桃園石門、苗栗明德也各有720萬、610萬噸，其他像翡翠、德基都有入流。但是雖然中北部水庫都有解渴，可是南部很淒慘。

像是嘉義蘭潭與仁義潭，僅入流10萬噸，台南兩大水庫曾文與烏山頭，也才預估入庫40萬噸，可以說幾乎沒幫助。截至今昨晚為止，曾文水庫蓄水量仍是8.8％超低點、蘭潭也只有25％。

王藝峰說，這波旱情不是光靠一場春雨就可以解決，後續還得期望5月能有豐沛梅雨報到。

對於週五能否再有一波降雨，對南部有助益？王藝峰表示，屏東西南方有一個雲帶，如果能往南部移動就有機會，可是很難預估。