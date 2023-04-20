新北市長侯友宜訪問新加坡，今( 20 )日上午的不公開行程引發眾多猜測，最終答案則是由新加坡國家發展部長李智陞( Desmond Lee )在臉書發文，親自公開與侯友宜團隊的會面。侯友宜稍早也在臉書發文，談及與李智陞等星國政界人士的交流內容，並邀請他們今年10月和2025年都能來新北市參訪。

侯友宜表示，今日上午他拜訪了新加坡國家發展部長李智陞（Desmond Lee)及東北區市長朱倍慶（Desmond Choo )、市區重劃局長林榮輝（Lim Eng Hwee），雙方就綠色城市、綠色建築、淨零碳排等議題進行交流。

侯友宜也分享在新北市八里區打造的淨零碳示範區、無煤城市等經驗，新北市推動的愛心大平台也獲得所有人的肯定。侯友宜也感謝李智陞的接待，在互惠互利的基礎上，讓雙方都獲得寶貴的經驗，也希望未來大家都能朝零碳排的目標前進。

侯友宜提到，他在會中也邀請在場的所有朋友，今(2023)年 10 月到訪台灣，一同參加新北市主辦的台灣設計展，並參觀全新的新北市立美術館；另外，侯友宜也提到 2025 年世界壯年運動會將會在台北市與新北市舉辦，他也歡迎李智陞、朱倍慶與所有同仁，屆時能更進一步了解台灣文化的精粹。