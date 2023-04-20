宋承憲在《末日騎士》飾演最大反派千明集團繼承人「柳錫」。（Netflix提供）

Netflix韓國動作影集《末日騎士》今（20）正式釋出主視覺海報。海報中以末日世界中運送氧氣和日常必需品的快遞員為主角，快遞員的角色肩負了人類生存的重要使命。金宇彬飾演的傳奇快遞員「5-8」，也脫下口罩，以一套末日快遞員的黑色套裝，帶領其他末日快遞員一同對抗千明集團。

該劇改編自廣受好評的網路漫畫，由一群外號「末日騎士」的快遞員如何不顧生命危險，在污染嚴重且嚴格劃分社會階級的反烏托邦世界運送必需品。金宇彬飾演傳奇快遞員與末日騎士「5-8」，加上宋承憲、姜有晳和李絮組成的堅強演員陣容，令觀眾相當期待，每位演員都被以快遞員作為救世主的設定深深吸引，且充滿科幻色彩的劇本，讓他們感到無比興奮。

金宇彬表示：「拍這部戲真的很開心，希望觀眾能看見我們所有人的努力，在看戲時和我一樣享受每一刻。」同時也為《末日騎士》下了最佳註解：「他們不是普通的快遞員，他們在白天運送包裹與生活必需品給所有人。但在晚上，他們立志於打破社會階級，以協助難民創造一個和諧共存的環境。」曾執導《偷天對決》、《監諜任務》和《寂靜的世界》的導演曹義錫特別強調這個群體的獨特性，並補充：「在所有的快遞員當中，只有夠格且優異於常人的快遞員，才能加入這個組織。這也讓『末日騎士』成為能夠匹配他們的最完美稱號。」

金宇彬表示：「能夠與曾經合作過《偷天對決》的導演曹義錫再次合作，其實讓我非常激動。而在《末日騎士》裡面的情景呈現的是一個未來概念，甚至有可能真的發生劇中的場景，這讓《末日騎士》更加引人注目。」飾演最大反派千明集團繼承人「柳錫」的宋承憲分享：「雖然我不是末日快遞員，但充滿沙漠、未來感以及擁有不平的社會價值，這樣的世界觀加上對於導演的堅定信任讓我無法抗拒《末日騎士》這部作品。」

飾演難民「四月」的最強新人姜有晳則說：「《末日騎士》的劇本非常棒！是那種帶有科幻色彩的驚人規模。同時間我飾演的角色『四月』有著一股獨特的毅力與魅力，希望全球粉絲能喜愛《末日騎士》。」李絮扮演軍方角色，她表示：「快遞員，曾經在我們的生活中是一個平凡的角色，而現在卻掌握著人類生存的關鍵。這樣的設定深深吸引著我，也讓我覺得能加入《末日騎士》的團隊當中感到意義重大。」

《末日騎士》共6集，將於5月12日在Netflix全球190個國家上線。