總太地產（3056）董事長翁毓羚以個人生涯規劃為由辭職，20日生效，董事會20日隨即通過由總太集團旗下子公司－永福地產董事長劉偉如，自即日起正式接任總太地產董事長。

總太地產發言人陳思翰表示，新任董事長劉偉如，不僅曾在總太地產擔任財務主管，對內部事務熟捻，也擁有建設公司董事長的歷練。總太地產將藉由劉偉如本身具備的財會背景，在財務運作上也能秉持總太地產一向穩健的操作原則。

據悉，57年次的劉偉如，在總太集團從基層員工一路升任到財務長，在總太的資歷超過30年，可說是總太的老臣，也是總太創辦人吳錫坤很信任的左右手。集團2017年8月轉投資成立永福地產開發公司時，由劉偉如接任董事長，而永福地產首發案就是台中市北屯區11期與14期交界處的「洲際W」，總戶數811戶（含4戶店面）、總銷金額約84億元。

劉偉如操盤「洲際W」從土地開發、規劃設計、產品定位等全都親自參與，「洲際W」在社區內打造了600多坪的獨立式會館，塑造出產品差異化，擄獲首購族的喜愛，房價也從2字頭隨著房市起飛、最後單價甚至賣到4字頭，總銷金額從75億元提高到84億元，創造了9億元的增值！全案目前已經完銷，去年第四季完工交屋，第一季裝潢戶與進住戶超過6成，客戶滿意度頗高。

「洲際W」不僅讓劉偉如展現了獨當一面、全方位專業經理人的實力，更讓她一戰成名，總太集團因此再度拔擢劉偉如，成為總太地產第二位女董座。