受疫情衝擊工作，不少人改跑外送賺錢，有網友好奇發問「全職跑外送一個月能賺多少？」，結果釣出內行人計算，全職跑一個月不休息，大概賺7萬2千元，不過每日工時基本要10小時起跳，接單數也有一定門檻，才能拿到獎金。

針對全職外送員薪資，一名內行網友在PTT八卦板回文指出，外送員要賺錢不可能早8晚5，一天至少10-16小時，自行分配早、午、晚、宵夜時段，吃飯時間一定要跑，一天也要湊滿40單，1小時最少要接4單，3天120單才有達標獎金1200元。

該網友表示，外送目前1單賺40-50元，全職外送師大部分單都會接，遠單近單平均下來一單抓50元，3天120單跑滿，薪資就是50x120+1200獎金=7200元，一個月30天都不放假就是72000元，月休8天就5萬2800元，不過還要扣除車子或燃料成本，綜觀下來「改制前確實比較好賺，現在就辛苦錢啦」。

也有人認為7萬2太理想，「收入真的太高了，一定還有下修的空間」、「如果沒其他專業技能，在一般公司也很難拿到7萬」、「扣掉車子折舊和油錢和可能會爛掉的腰，算了吧」、「一個月跑7萬以上，車禍風險不知道多高」。