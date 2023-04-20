台北市工務局水利工程處副工程司方龍乾涉嫌包庇承包商，讓對方在防汛門維護工程等8件標案時，未依規定施工、且浮報產品價格，不實驗收，台北地檢署檢察官聲請羈押後，台北地方法院法官訊問後，裁定將方男羈押，並禁止接見、通信。

法官認為方男雖否認犯行，然依其供述、羈押聲請書所載各項證據及卷附證據資料，足認他涉犯貪汙治罪條例且犯罪嫌疑重大，且有事實足認有串供、逃亡之虞，及有滅證之行為，而有羈押之原因，並有羈押之必要，裁定羈押。