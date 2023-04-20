北市水利處水門驗收涉貪 副工程司方龍乾遭收押禁見 21:562023/04/20 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 方龍乾（外套蓋頭者）（陳志賢攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市工務局水利工程處副工程司方龍乾涉嫌包庇承包商，讓對方在防汛門維護工程等8件標案時，未依規定施工、且浮報產品價格，不實驗收，台北地檢署檢察官聲請羈押後，台北地方法院法官訊問後，裁定將方男羈押，並禁止接見、通信。 法官認為方男雖否認犯行，然依其供述、羈押聲請書所載各項證據及卷附證據資料，足認他涉犯貪汙治罪條例且犯罪嫌疑重大，且有事實足認有串供、逃亡之虞，及有滅證之行為，而有羈押之原因，並有羈押之必要，裁定羈押。 #工務局 #水利工程處 #方龍乾 #承包商羈押 #副工程司 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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