全球鉅富馬斯克名下的太空科技公司Space X原計週一（17日）試射火箭推進式航空器「星艦」（Starship），升空倒數前40秒臨時喊卡。「星艦」週四（20日）在美國德州基地重新進入準備發射狀態，台灣時間週四晚間9時33分正式發射升空，然而「星艦」要脫離重型推進火箭的時候在空中爆炸，發射失敗。本次任務沒有載人。Space X下次發射前必須先向美國聯邦航空總署申請新的許可。

Space X試射「星艦」，不料升空後數分鐘爆炸。

Space X「星艦」試射升空一瞬間。（圖／路透社）

外媒直播畫面顯示，「星艦」升空3分58秒至59秒左右爆炸。不過，Space X公司仍認為這次試射仍取得重大成就。SpaceX發布推文表示，火箭分離前，「星艦」在半空中遇到預期之外的迅速解體，雖然如此，全公司仍然對這次試射額手稱慶。Space X還說，「成功來自於我們學到的教訓，今天的測試會幫助我們改善『星艦』的可靠度，Space X也同時繼續追求讓人類跨行星存在」。

As if the flight test was not exciting enough, Starship experienced a rapid unscheduled disassembly before stage separation — SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023

號稱「世界最大最強」的「星艦」火箭，由兩大主要部分組成。上半截是主體「星艦」太空艙，可搭載前往太空的人類與物體；下半截是名為「超重」（Super Heavy）的火箭推進器。兩者相加高度約120公尺，比紐約著名的自由女神像還高。

按照發射計畫，星艦的推進器在升空時提供第一波動力，燃料會在發射升空3分鐘內耗盡，推進器屆時與太空船脫離後落入地球海底，在此之後，太空船將點燃自身引擎，6分鐘後進入地球軌道完成部分繞行。

「星艦」太空艙近年已5度成功進入地球上空10公里的次軌道，但「超重」推進器此前從未發射升空。「星艦」週一在發射基地升空前40秒暫停發射，原因在於推進器增壓過程出狀況，臨時喊卡。馬斯克16日曾在推特發文為試射計畫「打預防針」，警告各界別這次星艦進入軌道的任務「期待太多」，任務最理想的結果是獲得太空船如何升入太空、如何飛回地球的數據資料。