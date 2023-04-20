澎湃新聞報導，中國全功能接入互聯網30周年系列活動啟動發布會，20日在北京召開。中國互聯網路資訊中心主任曾宇建議，加快布局下一代互聯網，加速推進量子網路、6G、衛星互聯網建設，統籌推進Web3.0、元宇宙等新型互聯網平台建設和應用拓展。

發布會上，中國互聯網協會副理事長黃澄清表示，經過近30年的蓬勃發展，中國互聯網已發展成為全球最大的互聯網市場，擁有全球最多的網民和移動互聯網用戶，以及最活躍的互聯網技術和應用創新生態。

黃澄清分析，一是建成全球規模最大、技術領先的網路基礎設施，數據資源價值加快釋放；二是技術創新能力快速提升，核心技術不斷突破，安全保障能力大幅提升；三是數位經濟蓬勃發展，發展規模全球領先，數位社會服務更加普惠便捷，網路惠民便民紅利充分釋放；四是數位治理取得明顯成效，數位政府治理服務效能顯著增強，網路空間命運共同體構建持續推進。

此外，發布會上，中國互聯網路資訊中心主任曾宇對互聯網發展提出三點建議。一是加快布局下一代互聯網，加速推進量子網路、6G、衛星互聯網建設，統籌推進Web3.0、元宇宙等新型互聯網平台建設和應用拓展，牢牢把握未來互聯網技術與產業發展制高點與話語權。

二是持續推動下一代互聯網關鍵技術突破，推動新型網路標識等互聯網基礎資源技術創新發展，加速突破面向下一代互聯網的高端核心晶片、量子電腦、面向萬物互聯（全聯網）的作業系統和數據庫等關鍵核心技術與產品，築牢國家互聯網發展安全保障根基。

三是統籌發展與安全，持續推進互聯網產業高品質發展，加強前瞻立法，持續提升大陸互聯網技術、產業與治理國際影響力和話語權。