網路上盜用名人名號，投資詐騙廣告層出不窮，「最美麗的主持人」白嘉莉肖像日前遭不肖業者盜用，招客投資股票，還寫著「希望幫助想學好股票操作的有緣人」，白嘉莉得知後怒發聲明澄清，表示：「我本人白嘉莉除了慈善公益活動還有日常的繪畫創作之外，絕對沒有涉入投資理財的活動，也沒有授權任何的機構團體以我的名義開設課程。」並呼籲所有的粉絲消費者千萬不要上當。

白嘉莉嚴正聲明如下：

今日有不肖份子盜用我本人的肖像，並在社群媒體發佈免費投資課程的訊息，表示是和白嘉莉討論之後決定開出免費的投資學習課程造福大眾.請加line加入免費學習存股課程。這完全是欺騙大眾的行為，完全沒有我的允許。經由友人告知我才知道社群媒體已經開始刊登這個廣告，為免粉絲還有消費者上當受騙，緊急特此聲明。我本人白嘉莉除了慈善公益活動還有日常的繪畫創作之外，絕對沒有涉入投資理財的活動，也沒有授權任何的機構團體以我的名義開設課程。請所有的粉絲消費者千萬不要上當。

2023／4／20白嘉莉