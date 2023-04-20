資深媒體人于美人宣布投入北市中正萬華立委選戰，可能攪亂一池春水引發熱議。媒體人謝寒冰20日在《新聞大白話》節目指出，民進黨這次很快把于美人推到藍的這一邊，雖然她曾經當過宋楚瑜的發言人，但對國民黨從來沒什麼好臉色，曾幫黃珊珊站台也不能說她就是藍的，這種操作意圖太明顯可笑。此外，雖然沒有母雞可能是個大問題，但于美人不僅自己是名人，她還認識一大堆名人，到時候相挺陣容可拭目以待。

「那民進黨這次趕快把美人姊推到藍的這一邊，我是覺得很好笑！」謝寒冰強調，雖然她曾經當過宋楚瑜的發言人沒有錯，可是有人會認為于美人是藍的？從以前到現在，認識于美人的都知道，她對國民黨從來沒什麼好臉色，怎麼會這樣認為？有人舉例說她去年幫黃珊珊站台，「怎麼會幫黃珊珊站台、她就是藍的咧？」忘記了？黃珊珊曾經是妳民進黨力推的人選！

「所以這個時候意圖把于美人推到藍的這一邊，這種操作意圖就太明顯了！」謝寒冰指出，但就像黃暐瀚講的，沒有母雞可能是個大問題，可是于美人也有她的辦法，因為不要忘記，于美人不僅自己是名人，她還認識一大堆名人，「到時候那個陣容會是怎樣，我們拭目以待！」