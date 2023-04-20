商業車界話題焦點「2023商業車博覽會」，自今（20）日起至4月23日在台中國際展覽館盛大展出！值得一提的是，歷經四屆的「商業車博覽會」，從第一屆開始就進入新能源車的議題，攤位面積往年約占5％。但隨著電動車商機日益龐大，今年新能源車款的展售面積，一口氣提高到整體展場近2成。

台中市政府秘書長黃崇典致詞表示，歡迎商業車界廠商到台中參展，更歡迎來台中觀光、享受美食。今日現場由台中市公共運輸與捷運工程處展出配備最新ADAS系統的電動公車，並舉辦「淨零碳排電動公車成效及ADAS大車行車安全提升」研討會，顯示台中市政府對展會的重視，更對運輸業的熱情歡迎。

「2023商業車博覽會」發表新品眾多，包含新能源車、重型商用車、輕型商用車、零配件耗品、科技應用、車聯網、冷鏈物流等眾多品項，與一般車展不同不單純只是展車，而是有眼花撩亂的種特殊車、車隊管理系統、智慧運運輸等。因此主辦單位彙整出本屆六大亮點：新能源車、淨零碳排、百大新品、安全科技、趨勢研討及教育推廣。

主辦單位中華民國商用車技術發展協會理事長張玉穎指出，本屆展會單品牌就有上百個，新車及新品發表更是目不暇給，因此彙整出六大亮點，就是要讓參觀民眾入寶山不會空手而回。如百大新品，包含鴻華先進將全球首發MIT進軍國際市場的最新電動巴士Model的新款，適合大型企業作為接駁使用，不僅協助企業ESG更能在碳權及碳稅上獲益；另如教育推廣，歡迎高中職以上的學校申請免費集體參觀。

而參展單位更是來自全球頂尖之商業車相關品牌：如日本(FUSO、ISUZU)、韓國(現代)、德國(賓士)、法國(米其林)、義大利(IVECO)等，零配件耗品的品牌更是倍數成長。

「商業車博覽會」歷屆以來都會同步舉辦「2023商業車智能研討會」邀請參觀博覽會的民眾免費參與，也讓參觀展覽看新展品時，還可以獲取更多元新知。本屆將探討的議題包含【新能源車系列】、【運將小教室】、【冷鏈物流趨勢】及【運輸業的人力困境】等。

其中，4/21上午10:30【運輸業的人力困境】座談會，歡迎運輸頭家們分享自身面臨到的人力短缺困境。主辦單位商用車技術發展協會理事/歷屆「商業車智能研討會」總召集人，也是台大土木系教授暨新進公共運輸中心主任張學孔指出，目前運輸業面臨嚴重的人力短缺困境，就邀請運輸公會代表參與座談，希望在凸顯這問題的嚴重性，且進一步提出建議供政府單位參考。

此外，像是台中市公共運輸與捷運工程處主辦的『淨零碳排電動公車成效及ADAS大車行車安全提升』、還有由南陽實業現代汽車與總盈汽車聯合主講的「淨零碳排的另一個選擇~氫能源」等十場研討會，不僅含括了運輸業的趨勢，更針對產業問題或者運將的專業知識提供了寶貴的資訊。

另外，冷鏈運輸在歷屆以來的展覽越來越受關注，本屆除了現場有系列冷凍冷藏車展示外，主辦單位還與冷鏈協會合作舉辦「冷鏈運輸的進程與效益」研討會(4/22上午10:30~12:00)，由冷鏈協會理事長林建智領軍，來探討淨零碳排趨勢下的台灣冷鏈產業及冷鏈車輛新技術應用。

主辦單位之一商業車誌社長邵長玲表示，本屆參展商更懂得如何深度溝通自產品的特色，不僅發表最新產品，還提供多項優惠，例如車隊沿約優惠，首度試用折扣等。