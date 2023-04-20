由屏東萬丹鄉興化廍廢棄牛舍改造的「廍廍安全－幸福學堂」圖書室，繼勇奪德國柏林設計與美國繆斯設計獎銀獎後，近日又傳捷報，摘下美國泰坦地產獎金獎。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

由屏東萬丹鄉興化廍廢棄牛舍改造的「廍廍安全－幸福學堂」圖書室，繼勇奪德國柏林設計與美國繆斯設計獎銀獎後，近日又傳捷報，摘下美國泰坦地產獎金獎。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

由屏東萬丹鄉興化廍廢棄牛舍改造的「廍廍安全－幸福學堂」圖書室，繼勇奪德國柏林設計與美國繆斯設計獎銀獎後，近日又傳捷報，摘下美國泰坦地產獎金獎，不僅讓老舊社區「穿金又戴銀」，更是讓世界看見屏東社區的轉變。

屏縣府指出，美國泰坦地產獎（TITAN PROPERTY AWARDS）隸屬國際獎項，獎項共分為房地產開發商、景觀設計師、建築師及室內設計師，萬丹鄉興化廍廢棄牛舍改造的「廍廍安全－幸福學堂」圖書室獲景觀設計項目金獎殊榮，是縣府、樹德科大團隊與社區規畫師共同努力的成果，也讓社區居民能受國際級的幸福書香。

縣長周春米說，縣府積極推動縣政特別融入創意美學，不論從建築、活動到影片拍攝、縣政刊物，都能讓人感受屏東的朝氣活力與獨特，此次得獎的「廍廍安全－幸福學堂」是透過由下而上的營造計畫實踐成功活化社區，充分展現屏東社區的美麗與活力，「屏東絕對超乎大家的想像」。

縣府城鄉發展處表示，縣府每年爭取營建署補助執行社區規畫師輔導培訓計畫，今年特別挑選「廍廍安全－幸福學堂」，地點位於2個村莊的交界處，非常適合收藏書籍，順著指示牌，溫馨誘人的小熊壁畫、生機勃勃的綠植區、乾淨利落的人行道、色彩斑斕的馬賽克牆，以及寫滿歲月故事的牛棚，都是透過居民改造，提供的不僅是新的生活，更是老少皆宜具有地方文化特色的閱讀空間。