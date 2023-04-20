澎湖花火節開幕 最新畫面曝光（照片澎湖縣政府提供）

澎湖縣長陳光復（中）主持今年花火節典禮。（照片澎湖縣政府提供）

雖然現場氣候不佳遇上下雨，但民眾熱情不減，現場湧入1萬2千人，海上也擠滿欣賞花火演出的遊客。（張茂雄攝）

精彩的10分鐘煙火秀，不僅將高空12吋大型煙火彈數量提昇至30發，也精心準備多達95種花色，打造一場精采絕倫的花火饗宴。（張茂雄攝）

2023澎湖國際海上花火節20日在觀音亭園區盛大開幕，由於雨神攪局加上雲霧濃重，700台無人機臨時取消表演，21點10分鐘的煙火秀打完之後，整個馬公市舊城區立即陷入濃煙之中，造成交通大亂。澎湖縣政府旅遊處表示，雖然現場氣候不佳遇上下雨，但民眾熱情不減，現場湧入1萬2千人，海上也擠滿欣賞花火演出的遊客。

澎湖縣長陳光復、澎湖縣議會副議長藍凱元以及海洋委員會管碧玲主委等貴賓，穿上雨衣冒雨與民眾一同欣賞精采的節目表演，首先由澎湖青少年交響樂團帶來一連串精彩曲目，接續由柏霖、鼓鼓和蕭秉治登台演出，晚間9時迪士尼主題無人機秀雖然因雨取消演出，但縣府依然準備精彩的10分鐘煙火秀，今年也更用心提昇整體煙火秀的水準，不僅將高空12吋大型煙火彈數量提昇至30發，也精心準備多達95種花色，打造一場精采絕倫的花火饗宴。

今年適逢迪士尼100周年，接下來的場次將以迪士尼百年慶典無人機主題，伴隨著盛大煙火，帶來一場專屬澎湖的花火盛會。花火節現場特別規劃兩個版本的無人機秀輪流演出，分別呈現米奇米妮和迪士尼經典角色，無人機秀時間更超過13分鐘。

活動會場還設置迪士尼主題入口意象以及小美人魚主題光廊，已成為民眾打卡拍照熱點，同時鄰近的史蹟公園還設有愛麗絲夢遊仙境主題拍照點以及我愛澎湖主題拍照背板，無論白天或夜間美拍效果一流，更是許多民眾到場不能錯過的亮點。