「2023商業車博覽會」在台中國際展覽館正式登場。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

號稱商業車界最盛大的年度活動「2023商業車博覽會」20日在台中國際展覽館正式登場，現場有上百項商業車聯合新品發表，主辦單位更彙整出新能源車、淨零碳排、百大新品、安全科技、趨勢研討及教育推廣等六大亮點，要讓參觀民眾入寶山不會空手而回。

「2023商業車博覽會」由中華民國商用車技術發展協會主辦，20日在理事長張玉穎、台中市政府祕書長黃崇典等廿位貴賓聯袂剪綵下，盛大開幕；黃崇典代表市長盧秀燕歡迎商業車界廠商到台中來參與商業車博覽會，也邀請他們來台中觀光、享受美食。

不單純只是展車「2023商業車博覽會」發表新品眾多，包含：新能源車、重型商用車、輕型商用車、零配件耗品、科技應用、車聯網、冷鏈物流等眾多品項，還包括特殊車種、車隊管理系統、智慧運輸等。

參展單位更是來自全球頂尖的商業車相關品牌：如日本(FUSO、ISUZU)、韓國(現代)、德國(賓士)、法國(米其林)、義大利(IVECO)…等，零配件耗品的品牌更是倍數成長。

主辦單位中華民國商用車技術發展協會理事長張玉穎指出，本屆展會單單品牌就有上百個，新車及新品發表更是目不暇給，因此彙整出新能源車、淨零碳排、百大新品、安全科技、趨勢研討及教育推廣六大亮點，就是要讓參觀民眾入寶山不會空手而回。

黃崇典致場時表示，市政府積極參與此次展會，現場由台中市公共運輸與捷運工程處展出配備最新ADAS系統的電動公車，並且舉辦『淨零碳排電動公車成效及ADAS大車行車安全提升』研討會。

「商業車博覽會」歷屆以來都會同步舉辦「2023商業車智能研討會」邀請參觀博覽會的民眾免費參與，本屆將探討的議題包含：新能源車系列、運將小教室、冷鏈物流趨勢及運輸業的人力困境等。