鹿埔調訓宮邀請宜蘭縣長林姿妙共襄盛舉，一起祈求國泰民安。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣內首次使用吊車施放近15層樓高的鞭炮。（吳佩蓉攝）

數10人一起整理鞭炮，就花費15分鐘左右的時間。（吳佩蓉攝）

適逢農曆3月初3「帝爺生」，位於宜蘭縣冬山鄉鹿埔的調訓宮，自昨開始為期3天的玄天上帝遶境祈福儀式，今（20日）為重頭戲，縣內首次使用吊車吊起約15層樓高、40米左右、總長2公里的環保鞭炮，於空中施放，以驅離過往的瘟疫、疫情等晦氣，淨化磁場、祈求風調雨順。

據了解，在1810年清嘉慶末年時，玄天上帝神像隨閩籍先民渡海來台，初期在冬山鄉鹿埔村民宅內奉祀，因庇佑民眾香火漸盛，當地居民決議興建調訓宮供奉；遂每年「帝爺生」都會舉辦祭祀、迎神、遶境祈福等一連串慶典儀式，其中以大神尪跟神明遶境活動最受民眾喜愛。

鹿埔調訓宮主委李松輝說，縣內10餘間廟宇共同參與遶境祈福，身為母廟的調訓宮每年農曆初三都會至羅東奠安宮，當地居民慣稱「帝爺廟」過火；昨為儀式第1天先請神，今第2天進行遶境，明日將送神和聖尊過金火。

調訓宮常務監事、冬山鄉民代表會副主席陳鏗芳表示，調訓宮跟「帝爺廟」有悠遠的歷史淵源，故每年此時都會至羅東邀請神尊來做客。今年因疫情趨緩，與廟方委員們、村長計畫施放高空鞭炮，且為環境永續而選擇環保炮來慶祝帝爺公神威再現。

陳鏗芳指出，調訓宮為全國玄天上帝創會的起始地，秉持保存有形文化資產的理念。過往因疫情嚴峻，都小規模舉辦祈福儀式，今年希望排除汙穢的瘟疫和疫情，故首次出動吊車掛起數十條、每條50公尺以上的環保炮，大夥花費15分鐘左右時間整理鞭炮，並邀請縣長林姿妙共襄盛舉，順利施放完畢，祈求今年能國泰民安。