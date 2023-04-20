少年掃射當鋪51槍遭移送 被問槍枝來源反應曝光 22:422023/04/20 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 17歲劉姓少年持改造衝發槍，朝當鋪掃射51槍，他被移送新北地檢署複訊，全程不發一語。（蔡雯如翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市土城區四川路7號某當舖今早8時許傳出槍響，17歲劉姓少年持改造衝發槍，朝當鋪掃射51槍，事後自行攜槍投案，警方偵訊約12小時後，依砲彈藥管制條例、少年事件處理法等罪嫌，將少年先移送新北地檢署複訊，隨後才送新北地院少年法庭，建請收容。 劉姓少年晚間遭移送時，面對媒體提問「為何開槍」、「是否有債務糾紛」等皆不發一語。至於少年是否吐實槍枝來源，警方表示，他全程避重就輕，並未詳細交代。 #少年 #掃射 #衝發槍 #移送 #當鋪 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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