新北市土城區四川路7號某當舖今早8時許傳出槍響，17歲劉姓少年持改造衝發槍，朝當鋪掃射51槍，事後自行攜槍投案，警方偵訊約12小時後，依砲彈藥管制條例、少年事件處理法等罪嫌，將少年先移送新北地檢署複訊，隨後才送新北地院少年法庭，建請收容。

劉姓少年晚間遭移送時，面對媒體提問「為何開槍」、「是否有債務糾紛」等皆不發一語。至於少年是否吐實槍枝來源，警方表示，他全程避重就輕，並未詳細交代。