法新社報導，葉倫今天將在華府約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發表演說，正值美中緊張關係升溫之際。

中國新外長秦剛上月指控華府升高兩國緊張關係，並警告可能因此導致「衝突和對抗」。

不過，葉倫表示，美國捍衛其價值和國家安全的信念仍然堅定。

葉倫進一步表示：「在那樣的情況下，我們尋求和中國建立建設性和公平的經濟關係」。

她也指出兩國必須能夠「坦率討論困難議題」，以及可能的話攜手合作。

葉倫強調，唯有在公平的情況下才能維持「健康的經濟競爭」。「我們將繼續和我們的盟友合作回應中國不公平的經濟行為」。

葉倫指出，中國擴大對國營事業和國內民間企業的協助，以「凌駕外國競爭者」。

與此同時，即使部分美國國安行動可能帶來經濟衝擊，葉倫強調這些行動「完全出於對我們安全與價值的關切」。

她還說：「我們的目的不在利用這些工具取得經濟競爭優勢。」

葉倫也駁斥美國國安行動的目的在扼殺中國經濟和科技現代化的說法。

中國國家主席習近平曾批評以美國為首的集團，致力圍堵和打壓中國。

在美國及其盟友施以限制下，北京在科技方面的雄心壯志受到打擊，中國當局更加認為和國家安全有關的關鍵產業部門，像是半導體，不可以仰賴進口。

儘管中美兩國意見分歧，葉倫強調雙方在全球迫切挑戰方面必須合作。

葉倫說：「我們呼籲中國遵守其承諾，在這些議題和我們合作，不是出於對我們施惠，而是出於對世界的共同責任和義務。」