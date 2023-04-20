台北一名人妻2021年6月間突告訴丈夫自己已懷孕，丈夫一問之下，她才坦承自己婚內出軌，並與小王多次發生性行為，而孩子也非他的種，讓丈夫心碎提出離婚，沒想到離婚才一個月，人妻就秒飛日本與小王閃婚、生子，此舉讓前夫氣到提告求償100萬元；法官認為人妻行為侵害前夫配偶權，判其須賠償給付30萬元，可上訴。

據判決書指出，人夫主張2018年8月與妻子結婚，育有一位子女，2021年6月間妻子突表示自己懷孕，經詢問後，妻子承認有與小王交往、發生多次性行為而懷孕，2人並於同年10月間離婚。

怎料2人離婚才一個月，妻子就與小王登記結婚，並在隔年2月15日於日本產下一名女嬰，讓他崩潰向前妻提告侵害配偶權，並求償100萬元。

法庭審理時，人妻辯稱，前夫於2021年7月間即知悉自己懷孕，當時並未求償，因此有違誠信原則，另日本法院已就小王侵害配偶權，裁判並已賠償日幣250萬元，因此她應無損失未受填補。

法官勘驗人夫提出之戶口名簿、女嬰出生前DNA鑑定結果報告書等件為證，認為人妻於婚姻存續期間，與第三人存有逾越一般社交行為之不正常男女私情關係，違反婚姻契約之義務，已侵害前夫配偶權，因此判人妻須賠償給付30萬元，可上訴。