統一獅「四爺」陳傑憲18日升格當爸爸，20日與中信兄弟交手有著「生子後」的好運，在延長賽11局從徐基麟手中敲出致勝2分炮，助隊以4比2勝出，奪下2連勝也賞「黃衫軍」3連敗。

獅象此役打完9局戰成2比2平手，兄弟在1局下滿壘時靠著曾頌恩高飛犧牲打先馳得點，但獅隊在2局下靠著陳重羽安打一棒打回2分反超，兄弟在7局下由王威晨安打追平。

11局上兄弟換上徐基麟，1出局後，邱智呈內野安打上壘，雖然三振掉代打的何恆佑，仍躲不過陳傑憲狙擊，被敲出右外野2分炮。陳傑憲開轟後繞壘時也比出抱嬰兒的手勢，回到休息室與隊友慶賀時最後還有餵奶的動作。

獅隊先發投手林子崴主投6.1局投出4次三振，但也有5次四壞球保送，被敲2支安打失2分（1責失）無關勝敗；王鏡銘後援1局無失分奪下本季首勝。

獅隊奪下2連勝與排名第2的富邦無勝場差，兄弟苦吞3連敗上半季戰績持續墊底，與排名第1的樂天桃猿有2.5場勝差。

統一獅陳傑憲當爸爸後首戰，在11局上敲出致勝2分炮。（統一獅提供）