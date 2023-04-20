資深媒體人于美人20日宣布參選北市中正萬華區立委，民進黨北市議員吳沛憶同日也表態接棒現任立委林昶佐。媒體人黃暐瀚在《國民大會》節目指出，于美人中間偏藍，黃珊珊也可能參選港湖立委，都可能分到藍營的票。前立委郭正亮則強調，吳沛憶親和力非常強，不要低估她的競爭力。

「美人姊她在中正萬華的地方淵源，沒有其他要參選的人深！」黃暐瀚強調，不是說選了就一定贏，雖然說她有知名度。而國民黨就是因為有四個：林家興、應曉薇、郭昭巖跟鍾小平，要挑一個出來，可是國民黨在這邊已經輸了兩次、八年了。林昶佐選一次44％、一次到49％了，所以國民黨在這邊並沒有優勢，再加上于美人。

黃暐瀚指出，于美人這一題有點難解，「我認為美人姊應該中間偏藍啦！」郭正亮說，認為她基本上還是偏藍。黃暐瀚直言，那現在有兩個中間偏藍，綠營提名吳沛憶或劉耀仁，反而容易上！

「吳沛憶利多，吳沛憶很強喔，不要低估她喔！」郭正亮提到，吳沛憶連任議員，現在第二屆，她條件也不錯，台大政治系，她非常認真，而且親和力非常強！黃暐瀚也說，吳沛憶剛選時曾訪問她，4年後再遇到，她口條好非常多！于美人很強，但中正萬華藍白有兩咖的話，很難講。講到高嘉瑜，因為民進黨在港湖已經提名她了，不可能她不是人選。從大選的角度，李彥秀也會擔心，我怎麼知道民眾黨會不會派人出來選？

「如果黃珊珊回去選呢？」黃暐瀚表示，如果黃珊珊既不是副總統、也不是不分區，民眾黨要選區域的話，港湖就四個：高嘉瑜、李彥秀、吳欣岱，當然李彥秀還沒有確定，游淑慧也有可能，但意思是民眾黨推人的話，藍營候選人可能被分票。