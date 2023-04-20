一名28歲男子日前看牙醫時，提及幾個月前牙齒做了根管治療後尚未復型，牙齒一直刮傷舌側破皮2個多月，牙醫一看到傷口大驚不妙，因傷口形狀不規則，還有一個硬的腫瘤，請男子去醫院做病理切片，確認是口腔病變中最難治療的「舌癌」。牙醫師提醒，若口內有傷口超過一個月未癒合，就要儘速就醫檢查。

牙醫師曹皓崴在其臉書表示，上述男子口腔中的傷口破皮的形狀是鋸齒狀、不規則，而且還腫一個硬瘤，男子被碰到破皮處毫無感覺，他當時就判斷是舌癌，該男子到大醫院做病理切片後確認真是舌癌。

他表示，口腔組織的再生速度非常快，因為口腔每天受到極冷即熱的刺激，如同時光屋，口腔過1天，體表細胞過7天，當口內傷口反覆受傷、反覆再生，細胞就可能開始纖維化、長出白斑、紅斑、癌症前期，或是腫瘤，因此牙裂、牙齒尖銳或是配戴不適假牙，都會使口腔內出現傷口，若口內有傷口超過一個月未癒合，要儘速就醫檢查。