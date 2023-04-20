警方臨檢當鋪。（警方提供）

警方臨檢娛樂場所。（警方提供）

警方臨檢娛樂場所。（警方提供）

新北市接連2天發生2起槍擊案轟65槍，引發社會不良觀感，惡徒光天化日之下，公然挑戰公權力及警察機關執法的決心，新北警局長在案件發生後，第一時間回報侯市長，市長指示新北警要全體總動員，持續掃蕩，絕不容許任何歹徒持續在新北市囂張，更要持續追查有沒有幕後，全力壓制，絕不手軟。為了展現捍衛治安的決心，警察局長今晚親自帶隊執行全市擴大臨檢勤務，針對幫派經常出入及容易滋事處所加強臨檢掃蕩，全面壓制新北市所有不法集團，絕不容許黑道份子在新北市囂張！

2天開65槍太囂張 新北警擴檢掃蕩黑幫據點

新北警為淨化社會治安、檢肅幫派犯罪及掃蕩非法槍械，強勢剷除不法份子，展現警察掃蕩黑道幫派之決心與魄力，規劃今（20)日下午9時至翌日上午1時執行全市擴大臨檢。板橋警分局於本(4)月19日、20日連續2日全力蒐報掃蕩轄內黑道幫派圍事及依附維生之營業處所並藉由擴大臨檢勤務，針對轄內不良場所與幫派據點進行臨檢掃蕩勤務，並全面加強檢肅非法槍枝及向上溯源刨根，展現政府打詐、肅槍、肅毒、全面掃黑的決心。

板橋警分局針對黑道幫派經常活動處所持續清查掃蕩，連續2日實施擴大臨檢強力打擊黑幫據點、淨化治安及防制幫派犯罪作為，以達到淨化治安目標。板橋警分局對於黑道幫派非法持槍及各類犯罪均迅速偵破，彰顯警方打擊犯罪之決心！。

新北警局長表示，新北警絕對無法容許如此囂張行徑，今天晚上警方針對幫派經常出入及容易滋事處所，舉辦全市擴大臨檢的行動，對於黑幫或其他暴力犯罪等不法犯行，絕對會強力壓制及打擊，後續針對背後的藏鏡人一定會將他們全數揪出，徹底將他們繩之以法。

板橋警分局長黃南山表示，針對幫派公然挑舋作為，會持續秉持「幫派零容忍」執法態度，強力打擊黑幫絕不手軟，且溯源追查幕後主謀及在逃成員，嚴辦到底，並清查掃蕩幫派據點，斷絕非法經濟活動，以斬斷金流、斬草除根。同時本分局為落實強力打擊、壓制黑道幫派氣焰，除掌握轄內黑道幫派活動狀況，即時遏止不法行為並持續透過擴大臨檢針對轄內幫派分子與其經營圍事行業經營處所加強臨檢偵蒐以防範不法情事發生，同時透過擴大臨檢轄區幫派組合經常活動處所，持續針對黑幫涉有不法犯罪行為積極查處，切斷黑道幫派金流源頭，持續增強打擊犯罪治安維護的量能，遏止黑幫囂張氣焰。以展現本分局強力打擊黑道幫派犯罪之決心。